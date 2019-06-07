В Азове две иномарки столкнулись с лимузином возле городского кладбища



В Азове две иномарки столкнулись с лимузином. Авария случилась 9 июня около 9 часов в районе городского кладбища. Информацию о ДТП передает DonDay Азов.



Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло на перекрестке. Водитель лимузина двигался по главной дороге. Две иномарки не пропустили его. В результате машины столкнулись. Одна из иномарок влетела в передний бампер лимузина, другая врезалась в заднюю часть машины.



Автомобили получили механические повреждения. По предварительной информации, их водители не пострадали.