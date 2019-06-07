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В Азове две иномарки столкнулись с лимузином возле городского кладбища

В Азове две иномарки столкнулись с лимузином возле городского кладбища
В Азове две иномарки столкнулись с лимузином. Авария случилась 9 июня около 9 часов в районе городского кладбища. Информацию о ДТП передает DonDay Азов.

Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло на перекрестке. Водитель лимузина двигался по главной дороге. Две иномарки не пропустили его. В результате машины столкнулись. Одна из иномарок влетела в передний бампер лимузина, другая врезалась в заднюю часть машины.

Автомобили получили механические повреждения. По предварительной информации, их водители не пострадали.

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