В Ростовской области из-за неисправной электропроводки горела баня

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Волгодонском районе Ростовской области из-за неисправной электропроводки горела баня. Пожар произошел 1 октября в хуторе Рябичев.Пламя вспыхнуло около полудня на улице Советской, 30. Хозяин постройки услышал подозрительный треск и ринулся на чердак бани. Местный житель едва успел выбежать на улицу и вызвать сотрудников МЧС.На место для тушения привлекли восемь спасателей на двух автоцистернах. Пламя потушили на площади 15 квадратов.- Причиной возгорания стали скрученные провода и нарушение изоляции, — сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.