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В Ростовской области из-за неисправной электропроводки горела баня

В Ростовской области из-за неисправной электропроводки горела баня
В Волгодонском районе Ростовской области из-за неисправной электропроводки горела баня. Пожар произошел 1 октября в хуторе Рябичев.

Пламя вспыхнуло около полудня на улице Советской, 30. Хозяин постройки услышал подозрительный треск и ринулся на чердак бани. Местный житель едва успел выбежать на улицу и вызвать сотрудников МЧС.

На место для тушения привлекли восемь спасателей на двух автоцистернах. Пламя потушили на площади 15 квадратов.

- Причиной возгорания стали скрученные провода и нарушение изоляции, — сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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