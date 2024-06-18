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В Азове Ростовской области из-за атаки беспилотника загорелись резервуары с нефтепродуктами. Происшествие случилось 18 июня. Об этом сообщает губернатор донского региона Василий Голубев.По данным ГУ МЧС по Ростовской области, горит резервуар объемом пять тысяч кубических метров. В ликвидации огня задействованы более 200 спасателей на 39 единицах специальной техники.- Для контроля за состоянием воздуха к месту ЧП направлена лаборатория Роспотребнадзора, - добавили в ведомстве.К счастью, в происшествии никто не пострадал.