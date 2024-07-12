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В Ростовской области из реки выловили тело мужчины

В Ростовской области из реки выловили тело мужчины
В Азове Ростовской области из реки выловили тело мужчины. Его обнаружили 11 июля около 14:00.

По информации издания DonDay, на вызов приехали сотрудники экстренных служб. Специалисты констатировали смерть человека.

Личность и обстоятельства гибели устанавливаются.
Фото: Яндекс.Карты
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