На Дону водитель неустановленного автомобиля насмерть сбил 40-летнего пешехода
В Шолоховском районе Ростовской области автомобилист насмерть сбил пешехода. Дорожно-транспортное происшествие случилось 15 октября около 18 часов в станице Базковской, на улице Асфальтной.
По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, неподалеку от дома № 30 неустановленный автомобиль сбил 40-летнего пешехода. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП.
Водитель, насмерть сбивший дончанина, предположительно, управлял «ВАЗ-2110» фиолетового цвета. Автомобилист уехал с места происшествия.
Очевидцев случившегося просят обратиться по телефонам: 8 (86353) 2-12-37 или 02.