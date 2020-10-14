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На Дону водитель неустановленного автомобиля насмерть сбил 40-летнего пешехода

На Дону водитель неустановленного автомобиля насмерть сбил 40-летнего пешехода
В Шолоховском районе Ростовской области автомобилист насмерть сбил пешехода. Дорожно-транспортное происшествие случилось 15 октября около 18 часов в станице Базковской, на улице Асфальтной.

По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, неподалеку от дома № 30 неустановленный автомобиль сбил 40-летнего пешехода. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП.

Водитель, насмерть сбивший дончанина, предположительно, управлял «ВАЗ-2110» фиолетового цвета. Автомобилист уехал с места происшествия.

Очевидцев случившегося просят обратиться по телефонам: 8 (86353) 2-12-37 или 02.

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