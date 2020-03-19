В Ростовской области «ГАЗель» столкнулась с мотоциклом: погиб 24-летний парень



В Пролетарске Ростовской области «ГАЗель» столкнулась с мотоциклом. ДТП случилось 21 марта около 10 часов на улице Транспортной.



По предварительной информации, 54-летний мужчина, находившийся за рулем «ГАЗ-2705» направлялся со второстепенной дороги на главную.



Несмотря на знак «Уступи дорогу», он не остановился и продолжил движение. По трассе в этот момент ехал 24-летний мотоциклист. В результате мотоцикл столкнулся с автомобилем.



– Водитель мотоцикла скончался в больнице. Его 21-летний пассажир получил травмы, – рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Ротсовской области.