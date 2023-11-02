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В Ростовской области фура завалилась на бок

В Ростовской области фура завалилась на бок
В Ростовской области водитель фуры попал в аварию. ДТП случилось днем 1 ноября недалеко от федеральной трассы М-4 «Дон».

Мужчина на грузовой машине проезжал в районе города Красный Сулин. По словам очевидцев, он не справился с управлением. Многотоннажный автомобиль занесло, и он завалился на бок.

Помимо экстренных служб, на место вызвали трактор. С его помощью ликвидировали последствия ДТП.

К счастью, авария обошлась без пострадавших. Водитель отделался легким испугом. А вот фура получила механические повреждения.
Фото: соцсети (ВК Подслушано в Каменске).
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