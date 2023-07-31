В Ростовской области двухлетний ребенок утонул, упав в бассейн
В городе Сальске Ростовской области двухгодовалый малыш утонул в бассейне. Жуткое происшествие случилось 29 июля.
В тот день жители одного из частных домов занимались бытовыми делами во дворе. Чтобы не оставлять маленького сынишку одного, взяли его с собой на улицу. В какой-то момент взрослые отвлеклись и не уследили за ребенком. Когда они обнаружили, что тот исчез, тут же бросились на поиски.
Страшная находка ждала их на дне бассейна. Родители достали тело малыша и попытались помочь, но не смогли. Мальчик не подавал признаков жизни. Прибывшим медикам оставалось лишь констатировать смерть крохи.
По информации СК СКР по Ростовской области, по факту ЧП возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Ранее при подобных обстоятельствах погибли еще двое детей. Днем 22 июля годовалый ребенок утонул в ванне для полива растений в одном из дворов в Азове. А через несколько дней, 26 июля, в ростовском аквапарке погиб четырехлетний мальчик, оставшийся в бассейне без присмотра родителей.