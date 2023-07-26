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В аквапарке Ростова утонул четырехлетний мальчик

В аквапарке Ростова утонул четырехлетний мальчик
Ростове на Северном погиб четырехлетний мальчик. Происшествие случилось 26 июля в аквапарке «Осьминожек».

По предварительным данным, ребенок плавал в одном из бассейнов развлекательного комплекса. В какой-то момент он пропал из виду. Спустя время отдыхающие обнаружили его без сознания в воде.

Прибывшие врачи попытались реанимировать малыша, но было уже поздно – мальчик скончался.

В СУ СКР по Ростовской области возбудили уголовное дело по статье «Предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Вероятнее всего, в ближайшее время аквапарк будет открыт лишь для сотрудников правоохранительных органов.
Прокуратура Ростовской области взяла на контроль расследование уголовного дела.
Фото: Яндекс.Карты
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