В аквапарке Ростова утонул четырехлетний мальчик
Ростове на Северном погиб четырехлетний мальчик. Происшествие случилось 26 июля в аквапарке «Осьминожек».
По предварительным данным, ребенок плавал в одном из бассейнов развлекательного комплекса. В какой-то момент он пропал из виду. Спустя время отдыхающие обнаружили его без сознания в воде.
Прибывшие врачи попытались реанимировать малыша, но было уже поздно – мальчик скончался.
В СУ СКР по Ростовской области возбудили уголовное дело по статье «Предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Вероятнее всего, в ближайшее время аквапарк будет открыт лишь для сотрудников правоохранительных органов.
Прокуратура Ростовской области взяла на контроль расследование уголовного дела.