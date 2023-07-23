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В хуторе Ростовской области утонул двухлетний ребенок

В хуторе Ростовской области утонул двухлетний ребенок
В Ростовской области утонул двухлетний мальчик. Трагедия произошла 22 июля в хуторе Масаловке Каменского района. Об этом сообщили в донском ГУ МЧС.

В тот день малыш купался во дворе частного дома в детском бассейне. В какой-то момент родители отвлеклись. Кроха погрузился в воду с головой и захлебнулся.

Приехавшие на место врачи констатировали смерть малютки.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося. Будет ли возбуждено уголовное дело, пока не известно.
Фото: Ростов.ру
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