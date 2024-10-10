В Батайске сгорели два дома из-за короткого замыкания

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В городе Батайске Ростовской области два дома сгорели из-за короткого замыкания. ЧП случилось на улице Молдавской 10 октября.Примерно в 8:00 во дворе частного дома загорелась морозильная камера. Огонь быстро распространился на деревянный гараж, а затем и на крышу соседнего дома. К счастью, хозяева успели покинуть горящее здание и вызвали пожарных.К тушению пожара были привлечены 36 человек на девяти единицах спецтехники. Пламя распространилось на площади 200 квадратных метров. Примерно через два часа пожар был полностью ликвидирован.По данным ГУ МЧС по Ростовской области, в происшествии никто не пострадал.