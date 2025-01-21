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В Ростове произошел пожар в квартире из-за короткого замыкания в гирлянде

В Ростове произошел пожар в квартире из-за короткого замыкания в гирлянде
В Ростове-на-Дону произошел пожар в квартире из-за неисправной гирлянды. Возгорание случилось 20 января примерно в 20:00.

В одной из квартир девятиэтажного дома на улице Стартовой произошло короткое замыкание в гирлянде, расположенной под натяжным потолком. Огонь распространился мгновенно.

Очевидцы оперативно вызвали пожарных. На место происшествия прибыли 28 сотрудников МЧС на семи пожарных автомобилях. Спасатели эвакуировали жильцов квартиры и еще девять человек из дома.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, в результате ЧП никто не пострадал.
Фото: ГУ МЧС
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