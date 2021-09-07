В Ростовской области бабушка скончалась, выпав из окна своей квартиры

В Ростовской области пожилая женщина разбилась насмерть, выпав из окна своей квартиры. Трагедия произошла днем 7 сентября в городе Шахты.ЧП случилось в одном из многоквартирных домов на улице Текстильной. Жительница квартиры на четвёртом этаже выпала из окна своего жилища, сообщает портал DonDay.ru. Свидетелями происшествия стали соседи. Они вызвали на место ЧП сотрудников правоохранительных органов и медиков.Врачи констатировали смерть пожилой женщины. Он травм, полученных при падении, она скончалась на месте происшествия. Что стало причиной случившегося, остается неизвестным.В СУ СК по Ростовской области сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка.