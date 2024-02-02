Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Новочеркасске водитель легковушки сбил маму с сыном. Происшествие случилось 1 февраля около 18:30.Со стороны улицы Сарматской ехал 19-летний парень за рулем ВАЗа 21124 и поворачивал на проспект Баклановский в районе дома №188а. В это время по пешеходному переходу шли 55-летняя женщина с 6-летним сыном. Автомобилист не успел притормозить и сбил пешеходов.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате ДТП мальчик и его мама госпитализированы с травмами.