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В Новочеркасске водитель легковушки сбил маму с сыном

В Новочеркасске водитель легковушки сбил маму с сыном
В Новочеркасске водитель легковушки сбил маму с сыном. Происшествие случилось 1 февраля около 18:30.

Со стороны улицы Сарматской ехал 19-летний парень за рулем ВАЗа 21124 и поворачивал на проспект Баклановский в районе дома №188а. В это время по пешеходному переходу шли 55-летняя женщина с 6-летним сыном. Автомобилист не успел притормозить и сбил пешеходов.

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате ДТП мальчик и его мама госпитализированы с травмами.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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