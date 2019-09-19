В Ростовской области 64-летний велосипедист погиб в результате ДТП с иномаркой



В Ростовской области на трассе 64-летний мужчина на велосипеде получил несовместимые с жизнью травмы в результате ДТП. Авария случилась 20 сентября на трассе Морозовск - Цимлянск.



По данным отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, мужчина поворачивал на перекрестке и врезался в «Рено Дастер», за рулем которого была 55-летняя женщина.



- 64-летний мужчина скончался от полученных травм, - добавили в ведомстве. - По факту случившегося проводится проверка.