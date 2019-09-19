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В Ростовской области 64-летний велосипедист погиб в результате ДТП с иномаркой

В Ростовской области 64-летний велосипедист погиб в результате ДТП с иномаркой
В Ростовской области на трассе 64-летний мужчина на велосипеде получил несовместимые с жизнью травмы в результате ДТП. Авария случилась 20 сентября на трассе Морозовск - Цимлянск.

По данным отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, мужчина поворачивал на перекрестке и врезался в «Рено Дастер», за рулем которого была 55-летняя женщина.

- 64-летний мужчина скончался от полученных травм, - добавили в ведомстве. - По факту случившегося проводится проверка.

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