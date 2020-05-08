В Ростовской области мужчина погиб в пожаре из-за непотушенной сигареты
В Шолоховском районе Ростовской области местный житель погиб при пожаре.
Возгорание произошло в частном доме в хуторе Кружилинском. Сообщение о происшествии на улице Интернациональной поступило в оперативные службы утром 11 мая. Горение происходило в летней кухне.
- В результате пожара погиб 51-летний мужчина, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области. – Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.
К тушению привлекали восемь спасателей и две единицы техники.