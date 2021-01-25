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В Ростовской области 19-летний парень на «Ладе» сбил женщину

В Ростовской области 19-летний парень на «Ладе» сбил женщину
В Азовском районе 19-летний парень сбил женщину на переходе. ДТП случилось около 21 часа 26 января в селе Самарское.

По предварительной информации, водитель «Лада-211540» ехал по улице Карла Маркса. В районе дома №32 проезжую часть переходила 44-летняя женщина. Парень ударил по тормозам, но было уже поздно - пешеход оказался под колесами авто.

- В результате ДТП 44-летнюю женщину с травмами доставили в больницу, - сообщили в местном ГИБДД.

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