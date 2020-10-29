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В Ростовской области 17-летний подросток опрокинулся на «Жигулях»

В Ростовской области 17-летний подросток опрокинулся на «Жигулях»
В Ростовской области перевернулись «Жигули» с 17-летним подростком за рулем. ДТП произошло около 15:30 30 октября у хутора Черкасского в Цимлянском районе.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, в момент происшествия в салоне «ВАЗ-21011» находился 12-летний мальчик. Через некоторое время после аварии он оказался на больничной койке.

– Опрокидывание машины произошло из-за того, что несовершеннолетний не справился с управлением. Тому, кто позволил ему сесть за руль без прав, грозит 30 тысяч штрафа, – рассказали в ведомстве.

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