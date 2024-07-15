В Ростовской области 17-летний парень пострадал в ДТП с двумя скутерами

Фото: Rostov.ru.

В Неклиновском районе Ростовской области 17-летний парень пострадал в ДТП. Авария произошла в селе Николаевка 14 июля около 20:30.В тот вечер 15-летний водитель скутера «Хонда» ехал в сторону хутора Гаевка по улице Ленина. В районе дома № 391, разогнавшись, он врезался в скутер «Метиан», стоявший на проезжей части. От удара транспорт отбросило в разные стороны.По словам очевидцев, один из водителей скутеров уехал с места ДТП, рядом с другим транспортом лежал парень с двумя открытыми переломами.В УГИБДД по Ростовской области уточнили, что пострадавший — 17-летний пассажир «Хонды». Водитель двухколесного транспорта и 20-летний парень, который был за рулем «Метиана», в списках раненых не значатся. Вероятно, они отделались синяками и царапинами.