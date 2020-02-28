В Ростовской области 17-летний юноша на мопеде врезался в здание



В Сальске Ростовской области 17-летний юноша на мопеде врезался в здание. Авария произошла на улице Волгоградской 2 марта около 16 часов.



По предварительным данным, мотоциклист не справился с управлением. В результате он поехал по прямому направлению тогда, как дорога вела налево. Юноша на мопеде влетел в кирпичное строение.



– Подросток пострадал. Благодаря тому, что он был в шлеме, серьезных последгний удалось избежать, – рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.