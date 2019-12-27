На Дону двое молодых людей подозреваются в краже скота



В Ростовской области задержаны двое молодых людей по подозрению в краже скота.



Две коровы пропали из частного подворья в Красносулинском районе. Владелец животных заявил об их исчезновении в полицию. Прибывшие правоохранители опросили соседей потерпевшего. Выяснилось, что накануне преступления местные жители видели двух подозрительных молодых людей. Они бродили по улице ночью и заглядывали во дворы частных домов.



По подозрению в краже полицейские задержали двух 22-летних жителей соседнего хутора.

- Полицейские установили, что злоумышленники выждали, когда в доме потерпевшего погаснет свет, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – Затем они проникли в хозпостройку и увели двух коров. Скот они продали, а деньги потратили.



В настоящее время подозреваемые заключены под стражу. В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Как удалось установить, ранее они уже были судимы.