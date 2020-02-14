Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Стало плохо за рулём: на мосту в Волгодонске столкнулись две иномарки

Стало плохо за рулём: на мосту в Волгодонске столкнулись две иномарки
В городе Волгодонске на мосту столкнулись две иномарки. ДТП произошло вечером 15 февраля.

По предварительным данным, в районе судоходного канала на мосту 60-летнему водителю «Ниссан Пример» стало плохо во время движения. Мужчина потерял управление автомобилем. В результате машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с «Фольцваген Поло».
- В результате ДТП никто не пострадал. Водителю «Ниссана» вызвали скорую помощь, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.