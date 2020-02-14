Стало плохо за рулём: на мосту в Волгодонске столкнулись две иномарки



В городе Волгодонске на мосту столкнулись две иномарки. ДТП произошло вечером 15 февраля.



По предварительным данным, в районе судоходного канала на мосту 60-летнему водителю «Ниссан Пример» стало плохо во время движения. Мужчина потерял управление автомобилем. В результате машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с «Фольцваген Поло».

- В результате ДТП никто не пострадал. Водителю «Ниссана» вызвали скорую помощь, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.