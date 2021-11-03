Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове водитель ВАЗа снес фонарный столб

В Ростове водитель ВАЗа снес фонарный столб
В Ростове-на-Дону водитель ВАЗа снес уличный фонарь. Происшествие случилось в Железнодорожном районе города в ночь на 5 ноября, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

26-летний парень ехал по улице Шоссейной в сторону Ворошиловского моста. Около дома № 100А автомобилист не справился с управлением и врезался в фонарный столб. От удара опора упала.

В результате водитель попал в больницу с черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.
Фото: Отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.