В Ростове водитель ВАЗа снес фонарный столб

Фото: Отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области

В Ростове-на-Дону водитель ВАЗа снес уличный фонарь. Происшествие случилось в Железнодорожном районе города в ночь на 5 ноября, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.26-летний парень ехал по улице Шоссейной в сторону Ворошиловского моста. Около дома № 100А автомобилист не справился с управлением и врезался в фонарный столб. От удара опора упала.В результате водитель попал в больницу с черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.