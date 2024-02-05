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На Дону водитель легковушки погиб в аварии с «перевертышем»

На Дону водитель легковушки погиб в аварии с «перевертышем»
В Ростовской области произошла смертельная авария. Страшное ДТП случилось ранним утром 5 февраля возле хутора Курлаки Родионово-Несветайского района.

Около 4:00–6:00 51-летний мужчина на «Хендай Элантра» ехал по автодороге Ростов — слобода Родионово-Несветайская — Новошахтинск. В какой-то момент он не сбавил вовремя скорость и потерял управление. Машина на полном ходу вылетела в кювет и несколько раз перевернулась.

Очевидцы вызвали полицию и медиков. Однако спасать мужчину было уже поздно. По информации УГИБДД по Ростовской области, водитель скончался от полученных травм до приезда «скорой».
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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