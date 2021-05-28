Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове трехлетнего мальчика сбила иномарка

В Ростове трехлетнего мальчика сбила иномарка
В Ростове-на-Дону трехлетний мальчик попал под колеса автомобиля. ЧП случилось около 18 часов 29 мая.

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, мать с маленьким ребенком шла по улице Евдокимова. Женщина несла пакеты, поэтому не взяла мальчика за руку. В районе дома №35Е он выбежал на проезжую часть. В это время по дороге ехал «Форд Фокус» под управлением 36-летнего водителя. Мальчик выскочил практически под колеса авто. Мужчина не успел вовремя остановиться и сбил маленького пешехода.

По словам очевидцев, ребенок плакал от боли, а затем потерял сознание. Его отвезли в детскую больницу скорой медпомощи.
В Ростове трехлетнего мальчика сбила иномарка. Происшествие случилось вечером 29 мая.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.