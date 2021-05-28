В Ростове-на-Дону трехлетний мальчик попал под колеса автомобиля. ЧП случилось около 18 часов 29 мая.Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, мать с маленьким ребенком шла по улице Евдокимова. Женщина несла пакеты, поэтому не взяла мальчика за руку. В районе дома №35Е он выбежал на проезжую часть. В это время по дороге ехал «Форд Фокус» под управлением 36-летнего водителя. Мальчик выскочил практически под колеса авто. Мужчина не успел вовремя остановиться и сбил маленького пешехода.По словам очевидцев, ребенок плакал от боли, а затем потерял сознание. Его отвезли в детскую больницу скорой медпомощи.В Ростове трехлетнего мальчика сбила иномарка. Происшествие случилось вечером 29 мая.