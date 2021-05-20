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В Шахтах 5-летний мальчик попал под колеса авто

В Шахтах 5-летний мальчик попал под колеса авто
В Шахтах 5-летний мальчик попал под колеса автомобиля, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области. Происшествие случилось на улице Комиссаровской, 45 днем 22 мая.

Ребенок гостил у бабушки. Пока она работала в огороде, внук без спроса взял у нее деньги и пошел за мороженым в ближайший магазин.

По пути несовершеннолетний выскочил на проезжую часть из-за припаркованной машины. В итоге водитель «Хонды CRV» не успел вовремя остановиться и сбил его.

Мальчика с травмами госпитализировали.

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