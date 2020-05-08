В Ростове судимый за убийство мужчина с психическим расстройством погиб, выпав из окна

Фото: vk.com/rostovnadonu

В Советском районе Ростова-на-Дону мужчина погиб, выпав из окна девятиэтажки. Инцидент произошёл в районе дома № 35 на улице Содружества вечером 12 мая.Жильцы соседних домов услышали громкий хлопок и выглянули из окон посмотреть, что случилось. К своему ужасу, они увидели на асфальте труп. На место выезжали следователи. Как сообщил Rostov.ru собственный источник, мужчина был судим за убийство. У него диагностировали психическое расстройство, так что вместо тюремного заключения ему назначили принудительное лечение. Известно, что он не проживал в этом доме. Обстоятельства гибели дончанина устанавливают.