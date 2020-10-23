В Ростове суд вынес приговор мужчине, задушившему собутыльника собачьим поводком

В донской столице мужчине, задушившему знакомого поводком для собаки, вынесли приговор. Об этом 23 октября сообщили в Ворошиловском районном суде Ростова-на-Дону.В день трагедии Владимир В. (прим. - имя изменено) вместе со знакомым, с которым они жили в арендованном гараже, встретился с Павлом (прим. - имя изменено). С самого утра мужчины распивали алкоголь. Когда пострадавший ушел домой, Владимир заметил пропажу планшета и решил, что именно он украл технику. Павел вернулся к 19 часам с литром водки. Однако не успели они выпить, как между мужчинами возник конфликт из-за планшета, вскоре перешедший в драку. Знакомому Владимира удалось их разнять, и они опять стали пить водку. Когда алкоголь закончился, Павел ушел домой, а обвиняемый отправился в магазин за добавкой. Позже Владимир и его знакомый выпили еще литр крепкого напитка и легли спать.Около 3 часов обвиняемый проснулся от ударов ногой по голове. Открыв глаза, мужчина увидел Павла с пистолетом в руке. Помимо оружия, он держал на поводке бойцовскую собаку. Незваный гость продолжил бить мужчину ногой по лицу и направил на него пистолет. Заметив, что их общий знакомый не спит, Павел обещал не тронуть его, но пригрозил расправиться прямо сейчас с Владимиром. Мужчина решил, что пистолет боевой и, испугавшись, набросился на Павла. Пока они продолжали драку на полу, собака сорвалась с поводка и убежала. Схватив поводок, Владимир набросил его на шею оппоненту и начал душить его. Через некоторое время пострадавший обмяк, и мужчина отпустил его. Владимиру показалось, что он жив и вскоре придет в себя. Владимир накрыл его поролоном и лег спать, а утром обнаружил, что тело Павла остыло и он не подает признаков жизни.По результатам судмедэкспертизы, причиной смерти стала появившаяся в процессе душения гипоксия - состояние нехватки воздуха.Суд признал Владимира виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Убийство». Кроме того, на момент судебного разбирательства он был приговорен к трем годам условного лишения свободы по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».- Суд назначил наказание по совокупности приговоров путем частичного присоединению к назначенному наказанию по приговору Октябрьского районного суда и окончательно определить Владимира к отбытию восьми лет шести месяцев в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в ведомстве.