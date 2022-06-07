В Ростове сгорело заброшенное кафе «Залесье»

Фото: Telegram-канал Ростов №1

В Ростове-на-Дону произошел пожар в заброшенном кафе «Залесье». Происшествие случилось вечером 9 июня около 18:30 в микрорайоне Темерник.Как сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области, горело бывшее заведение общественного питания на улице Думенко, 12А. Здание примыкает к Лелюшенковской роще и частным домам.Местные жители тут же сообщили о случившемся в экстренные службы и столпились на улице в ожидании спасателей. Прибывшие на место восемь огнеборцев на двух единицах техники справились с возгоранием примерно за час. К счастью, пламя не успело перекинуться на рощу. В происшествии никто не пострадал. Площадь пожара составила примерно 30 квадратных метров.