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В Ростове сгорело заброшенное кафе «Залесье»

В Ростове сгорело заброшенное кафе «Залесье»
В Ростове-на-Дону произошел пожар в заброшенном кафе «Залесье». Происшествие случилось вечером 9 июня около 18:30 в микрорайоне Темерник.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области, горело бывшее заведение общественного питания на улице Думенко, 12А. Здание примыкает к Лелюшенковской роще и частным домам.

Местные жители тут же сообщили о случившемся в экстренные службы и столпились на улице в ожидании спасателей. Прибывшие на место восемь огнеборцев на двух единицах техники справились с возгоранием примерно за час. К счастью, пламя не успело перекинуться на рощу. В происшествии никто не пострадал. Площадь пожара составила примерно 30 квадратных метров.
Фото: Telegram-канал Ростов №1
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