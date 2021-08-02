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В Ростове сгорел еще один автобус

В Ростове сгорел еще один автобус
Источник фото: rostov_roads.

В Ростове-на-Дону сгорел пятый за два с половиной месяца автобус. В этот раз он следовал по маршруту №90 Главный ж/д вокзал – Ростовское море. ЧП произошло 3 августа около 13:00 на площади Гагарина.

Как пишет donday.ru со ссылкой на водителя транспорта, пожар начался в моторном отсеке. Шофер увидел в зеркало, как валит дым, остановил машину, высадил пассажиров и с помощью огнетушителя самостоятельно потушил пламя еще до прибытия спасателей.

Автобусы в донской столице горят часто из-за контрафактных деталей. Это пятый с 16 мая случай.

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