В Ростове сгорел еще один автобус

Источник фото: rostov_roads.

В Ростове-на-Дону сгорел пятый за два с половиной месяца автобус. В этот раз он следовал по маршруту №90 Главный ж/д вокзал – Ростовское море. ЧП произошло 3 августа около 13:00 на площади Гагарина.Как пишет donday.ru со ссылкой на водителя транспорта, пожар начался в моторном отсеке. Шофер увидел в зеркало, как валит дым, остановил машину, высадил пассажиров и с помощью огнетушителя самостоятельно потушил пламя еще до прибытия спасателей.Автобусы в донской столице горят часто из-за контрафактных деталей. Это пятый с 16 мая случай.