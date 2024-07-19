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В Ростове при пожаре в мебельном цеху нашли останки сгоревшего человека

В Ростове при пожаре в мебельном цеху нашли останки сгоревшего человека
В Ростове при пожаре в мебельном цеху были найдены сгоревшие останки человека. Информацию уточнили в ГУ МЧС по Ростовской области.

По уточненной информации в ведомстве, выяснилось, что при пожаре погиб только один человек. Его тело нашли спасатели после ликвидации огня. Личность погибшего устанавливается.

Напомним, что 18 июля в мебельном цеху случился крупный пожар. Ликвидировать огонь на 200 квадратных метрах приехали 54 пожарных. Им понадобилось 18 автоцистерн. Спустя 14 часов огонь удалось потушить.

- Прокуратурой организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности, в ходе которой также будет дана оценка действиям уполномоченных органов, - прокомментировали в прокуратуре Ростовской области. - При выявлении нарушений будут приняты меры реагирования.
Фото: соцсети
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