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В Ростове-на-Дону ликвидировали крупный пожар в мебельном цеху

В Ростове-на-Дону ликвидировали крупный пожар в мебельном цеху

В Ростове-на-Дону удалось ликвидировать крупный пожар в мебельном цеху. Огонь вспыхнул поздно вечером 7 ноября на улице Республиканской, 106.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, локализовать возгорание удалось только около 00:00. К этому времени пламя успело распространиться на 300 квадратных метров. Спустя время пожару был присвоен второй ранг сложности, потому что он мог распространиться на соседний жилой дом. Жильцов пришлось эвакуировать. К счастью, никто не пострадал.



Примерно в 6:30 пожар был полностью ликвидирован. На месте работали 86 спасателей и 28 единиц техники.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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