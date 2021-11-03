В Ростове-на-Дону ликвидировали крупный пожар в мебельном цеху

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростове-на-Дону удалось ликвидировать крупный пожар в мебельном цеху. Огонь вспыхнул поздно вечером 7 ноября на улице Республиканской, 106.Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, локализовать возгорание удалось только около 00:00. К этому времени пламя успело распространиться на 300 квадратных метров. Спустя время пожару был присвоен второй ранг сложности, потому что он мог распространиться на соседний жилой дом. Жильцов пришлось эвакуировать. К счастью, никто не пострадал.Примерно в 6:30 пожар был полностью ликвидирован. На месте работали 86 спасателей и 28 единиц техники.