В Ростове потушили крупный пожар на складе бутилированной воды
В Ростове-на-Дону ликвидировали пожар на складе бутилированной воды «Аквамаркет». Сейчас на месте ЧП проливают конструкции.
Здание на улице Вавилова, 73А загорелось ранним утром 25 мая. Пламя быстро распространилось практически по всей площади. В огне оказались порядка тысячи квадратных метров помещения.
Из-за ЧП жители ЖК «Суворовский» не могли добраться на работу, оказавшись в пробке. Сотрудники ДПС перекрыли улицу Вавилова. Водители пытались объехать по Особенной. Однако эта улица не предназначена для утреннего часа пик. Сотни автомобилистов встали в пробку. Протяженность затора составляла около пяти километров. Движение парализовало и на близлежащих улицах: Зрелищной, Форматной, Орбитальной и проспекте Королева.
Вскоре пожару присвоили четвертый ранг сложности - наивысший для города. На месте работали более сотни спасателей, сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.
Спустя несколько часов огонь локализовали, а затем и полностью потушили. К счастью, во время ЧП никто не пострадал. Причина пожара станет известна позже.