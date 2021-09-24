Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове пьяный водитель иномарки пострадал в ДТП

В Ростове пьяный водитель иномарки пострадал в ДТП
В Ростове мужчина сел пьяным за руль и устроил ДТП. Авария произошла поздней ночью 27 сентября на улице Таганрогской.

По предварительным данным, 40-летний мужчина ехал на своем «Форде Фокусе» со стороны улицы Малиновского на Оганова. В пути он выехал на «встречку» и врезался в «Шевроле Круз», за рулем которого был 35-летний мужчина.

- В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Форд Фокус», - сообщили в УГИБДД по Ростовской области. - С травмами он был доставлен в больницу.

Также в отношении мужчины был составлен административный материал за вождение авто в нетрезвом виде. Ему грозит лишение прав сроком на два года.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.