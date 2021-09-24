В Ростове пьяный водитель иномарки пострадал в ДТП

В Ростове мужчина сел пьяным за руль и устроил ДТП. Авария произошла поздней ночью 27 сентября на улице Таганрогской.По предварительным данным, 40-летний мужчина ехал на своем «Форде Фокусе» со стороны улицы Малиновского на Оганова. В пути он выехал на «встречку» и врезался в «Шевроле Круз», за рулем которого был 35-летний мужчина.- В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Форд Фокус», - сообщили в УГИБДД по Ростовской области. - С травмами он был доставлен в больницу.Также в отношении мужчины был составлен административный материал за вождение авто в нетрезвом виде. Ему грозит лишение прав сроком на два года.