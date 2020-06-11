В Новочеркасске 8-летний мальчик пострадал в «пьяном» ДТП
В Новочеркасске 33-летний мужчина устроил «пьяное» ДТП. Авария произошла ранним утром 13 июня на улице Заводской, 3.
По предварительным данным, водитель иномарки «Шевроле Круз» не справился с управлением и врезался в припаркованную «Ладу Калину», а после - в информационный щит.
- В результате ДТП 8-летний сын водителя получил травмы и был доставлен в больницу, - прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.
Выяснилось, что водитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Он отделался легкими ссадинами.