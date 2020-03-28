По всей Ростовской области включили сирены в память о погибшем пожарном



В Ростовской области днём 31 марта прозвучали пожарные сирены. В этот раз сигнал означал не выезд на место происшествия, а минуту молчания в память о сотруднике МЧС, погибшем на службе. Коллеги вспомнили 29-летнего сержанта внутренней службы Алексея Кравцова.



Молодой человек принимал участие в тушении ландшафтного пожара на левом берегу Дона. Спасатели много часов работали на месте, стараясь потушить поле, которое в итоге выгорело на площади 250 тысяч квадратных метров.



Сухая трава вспыхивала с огромной скоростью, и Алексей Кравцов оказался в кольце огня. Пожарный не смог выбраться из ловушки и погиб. Трагедия произошла 28 марта.



В 13 часов 31 марта все пожарно-спасательные части Ростовской области почтили память Алексея, включив сирены.

