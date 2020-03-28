Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

По всей Ростовской области включили сирены в память о погибшем пожарном

По всей Ростовской области включили сирены в память о погибшем пожарном
В Ростовской области днём 31 марта прозвучали пожарные сирены. В этот раз сигнал означал не выезд на место происшествия, а минуту молчания в память о сотруднике МЧС, погибшем на службе. Коллеги вспомнили 29-летнего сержанта внутренней службы Алексея Кравцова.

Молодой человек принимал участие в тушении ландшафтного пожара на левом берегу Дона. Спасатели много часов работали на месте, стараясь потушить поле, которое в итоге выгорело на площади 250 тысяч квадратных метров.

Сухая трава вспыхивала с огромной скоростью, и Алексей Кравцов оказался в кольце огня. Пожарный не смог выбраться из ловушки и погиб. Трагедия произошла 28 марта.

В 13 часов 31 марта все пожарно-спасательные части Ростовской области почтили память Алексея, включив сирены.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.