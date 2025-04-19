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В Ростове осужденный за убийство 20-летнего студента МЧС хочет избежать наказания

В Ростове осужденный за убийство 20-летнего студента МЧС хочет избежать наказания
В Ростове осужденный за убийство 20-летнего студента МЧС Ганижев пытается избежать наказания. Об этом сообщили Donday в пресс-службе Октябрьского суда.  

В марте 2025 года коллегия присяжных признала Ислама Ганижева виновным в убийстве Александра Коваленко. Суд назначил ему наказание в виде 9,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Сторона защиты решила обжаловать приговор.

Инцидент произошел 24 мая 2023 года на улице Мечникова. Александр Коваленко вместе с друзьями шел по улице, когда увидел, как неизвестный мужчина пристает к девушке. Александр попытался защитить девушку, но нападающий воспринял это как угрозу и нанёс ему смертельные ножевые ранения.

Преступник скрылся с места происшествия, оставив Александра умирать. Его задержали в Ингушетии и доставили в Ростовскую область, где арестовали.

Родные погибшего два года боролись за справедливость. За это время судебные заседания откладывались около 25 раз.
Фото: соцсцети
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