В Ростове осужденный за убийство 20-летнего студента МЧС хочет избежать наказания

Фото: соцсцети

В Ростове осужденный за убийство 20-летнего студента МЧС Ганижев пытается избежать наказания. Об этом сообщили Donday в пресс-службе Октябрьского суда.В марте 2025 года коллегия присяжных признала Ислама Ганижева виновным в убийстве Александра Коваленко. Суд назначил ему наказание в виде 9,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.Сторона защиты решила обжаловать приговор.Инцидент произошел 24 мая 2023 года на улице Мечникова. Александр Коваленко вместе с друзьями шел по улице, когда увидел, как неизвестный мужчина пристает к девушке. Александр попытался защитить девушку, но нападающий воспринял это как угрозу и нанёс ему смертельные ножевые ранения.Преступник скрылся с места происшествия, оставив Александра умирать. Его задержали в Ингушетии и доставили в Ростовскую область, где арестовали.Родные погибшего два года боролись за справедливость. За это время судебные заседания откладывались около 25 раз.