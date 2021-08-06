В Ростове неизвестный обокрал офис микрозаймов на Западном
В Ростове неизвестный обокрал офис микрозаймов. Происшествие случилось на Западном днем 10 августа.
В полицию поступило сообщение о краже денег из офиса микрозаймов, расположенного на проспекте Коммунистическом, 32. Точная сумма ущерба пока не известна. Вор сбежал с места происшествия.
Как сообщили в ГУ МВД по Ростовской области, полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства случившегося.
Правоохранители разыскивают преступника.