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В Ростове неизвестный обокрал офис микрозаймов на Западном

В Ростове неизвестный обокрал офис микрозаймов на Западном
В Ростове неизвестный обокрал офис микрозаймов. Происшествие случилось на Западном днем 10 августа.

В полицию поступило сообщение о краже денег из офиса микрозаймов, расположенного на проспекте Коммунистическом, 32. Точная сумма ущерба пока не известна. Вор сбежал с места происшествия.

Как сообщили в ГУ МВД по Ростовской области, полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства случившегося.

Правоохранители разыскивают преступника.

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