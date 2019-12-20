В Ростове неизвестный напал на офис микрозаймов: полицейские объявили план «Квадрат»



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В Ростове объявили план «Квадрат». Полицейские разыскивают неизвестного, ограбившего офис микрозаймов. Происшествие случилось днём 22 декабря на улице Немировича-Данченко.



По информации собственного источника Rostov.ru, преступник напал на учреждение «Быстро деньги». Он был одет в камуфляж, на лице – чёрная маска. Мужчина был вооружён предметом, похожим на пистолет. Угрожая сотрудникам офиса, он забрал 100 тысяч рублей.



Правоохранители ввели план «Квадрат» и сейчас разыскивают подозреваемого.