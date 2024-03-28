В Ростове на улице Малиновского опрокинулся внедорожник

Фото: социальные сети

В Западном жилом массиве Ростова-на-Дону опрокинулся внедорожник. Авария случилась 28 марта около 17:30.По словам очевидцев, водитель «Чери Тигго» ехал по улице Малиновского. В районе дома № 164 машина зацепила колесами бордюр. Иномарка ударилось о дорожное ограждение, а затем перевернулась. Автомобиль несколько метров проехал на крыше, а затем встал на левый бок.К счастью, в дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал. По информации регионального УГИБДД, лишь транспортное средство получило механические повреждения.