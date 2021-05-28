В Ростове на Западном «Приора» сбила дорожные знаки и перевернулась

В Западном микрорайоне Ростова отечественная легковушка сбила дорожные знаки и опрокинулась на бок. ДТП случилось около 9 часов 1 июня.По информации УГИБДД по Ростовской области, 58-летний водитель «Лады Приоры» ехал по улице Доватора в сторону улицы Малиновского. В районе ТЦ «Метро» (Доватора, 146А) он не справился с управлением. Автомобиль заехал на бордюр, сбил дорожные знаки и опрокинулся на бок. От удара машина получила механические повреждения.К счастью, водитель отечественной легковушки остался цел. Из травм у него только ушибы и ссадины.