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В Ростове на Западном «Приора» сбила дорожные знаки и перевернулась

В Ростове на Западном «Приора» сбила дорожные знаки и перевернулась
В Западном микрорайоне Ростова отечественная легковушка сбила дорожные знаки и опрокинулась на бок. ДТП случилось около 9 часов 1 июня.

По информации УГИБДД по Ростовской области, 58-летний водитель «Лады Приоры» ехал по улице Доватора в сторону улицы Малиновского. В районе ТЦ «Метро» (Доватора, 146А) он не справился с управлением. Автомобиль заехал на бордюр, сбил дорожные знаки и опрокинулся на бок. От удара машина получила механические повреждения.

К счастью, водитель отечественной легковушки остался цел. Из травм у него только ушибы и ссадины.

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