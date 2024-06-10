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В Ростове в Силикатном легковушка врезалась в заправку

В Ростове в Силикатном легковушка врезалась в заправку
В Ростове легковой автомобиль врезался в здание АЗС. Инцидент произошёл 10 июня в Силикатном переулке, недалеко от Текучевского моста.

По словам очевидцев, водитель автомобиля «Акцент» не справился с управлением и врезался прямо в стеклянную витрину заправочной станции. На место происшествия вызвали скорую помощь, вероятно, сотрудники АЗС пострадали в результате столкновения.

Официальных комментариев от представителей служб пока не поступало.
Фото: соцсети
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