В Ростове на Вавилова образовалась большая пробка из-за ДТП

В Ростове 15 июля примерно в 11 часов утра произошло ДТП с участием иномарки и автобуса. Из-за аварии образовалась огромная пробка на улицах Вавилова и Таганрогской.Как стало известно, автомобиль «Ниссан» столкнулся с автобусом № 43 (Суворовский - Ц. рынок (пр. Будённовский)) на Дачной улице. Едва ударившиеся машины полностью остановили движение на проезжей части, по которой можно доехать в центр. Автозатор растянулся по улицам Вавилова и Таганрогской. Машины практически стоят на месте, двигаясь со скоростью максимум 5 км/ч.Вероятнее всего, движение восстановится через несколько часов. Водителям, которые застряли на этом дорожном участке, стоит запастись терпением и ждать. А тем, кто не желает попасть в пробку, лучше выбрать другие места для объезда.