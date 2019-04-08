В Ростове на остановке столкнулись два автобуса с пассажиром



Фото: Chel.kp.ru

В Ростове произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов. Авария случилась в Железнодорожном районе города 10 апреля.



На улице Петрашевского 45-летний водитель автобуса АИ № 67А «Левенцовка-Сельмаш» столкнулся с автобусом МАЗ этого же маршрута, стоявшего на остановке.

- В результате ДТП, по предварительной информации, в больницу обратились водитель автобуса АИ и девять пассажиров этого автобуса, а также три пассажира автобуса МАЗ, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.



Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося. По факту происшествия начата проверка.