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В Ростове на остановке столкнулись два автобуса с пассажиром

В Ростове на остановке столкнулись два автобуса с пассажиром
Фото: Chel.kp.ru
В Ростове произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов. Авария случилась в Железнодорожном районе города 10 апреля.

На улице Петрашевского 45-летний водитель автобуса АИ № 67А «Левенцовка-Сельмаш» столкнулся с автобусом МАЗ этого же маршрута, стоявшего на остановке.
- В результате ДТП, по предварительной информации, в больницу обратились водитель автобуса АИ и девять пассажиров этого автобуса, а также три пассажира автобуса МАЗ, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося. По факту происшествия начата проверка.

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