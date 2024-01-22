В Ростове на Ленина сгорел сервис ремонта электротранспорта

Фото для иллюстрации: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростове на проспекте Ленина сгорел сервис ремонта электротранспорта. Происшествие случилось 21 января в пятиэтажном доме № 105/2.Огонь вспыхнул около 23:00. Вскоре в небо поднялся большой столб дыма. Очевидцы вызвали на место спасателей. К их приезду пламя охватило около 20 квадратных метров помещения.- В ликвидации пожара участвовали 12 человек, было задействовано три единицы спецтехники, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. - В результате ЧП никто не пострадал.По какой причине в сервисе вспыхнул огонь, пока не известно. Теперь собственникам бизнеса предстоит подсчитать сумму ущерба.