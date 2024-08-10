В Ростове-на-Дону водитель поколотил пешехода, не соблюдавшего ПДД

Фото: соцсети (тг Ростов Главный).

В Ростове-на-Дону пешеход пострадал от водителя легковушки, не попав под колеса. Инцидент произошел на Северном, рядом с ТЦ «Парк», 10 августа.По словам очевидцев, мужчина пытался перейти дорогу в неположенном месте. При этом «зебра» находилась всего в 10 метрах от него. Увидев нарушителя ПДД, водитель «Хендай Акцента» остановился и вышел. После небольшой словесной перепалки парень набросился на пешехода с кулаками. Он так сильно ударил мужчину, что тот упал на асфальт.Успокоившись, водитель сел за руль и уехал. А пешеход продолжил переходить дорогу, так и не добравшись до «зебры».