Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове-на-Дону водитель поколотил пешехода, не соблюдавшего ПДД

В Ростове-на-Дону водитель поколотил пешехода, не соблюдавшего ПДД
В Ростове-на-Дону пешеход пострадал от водителя легковушки, не попав под колеса. Инцидент произошел на Северном, рядом с ТЦ «Парк», 10 августа.

По словам очевидцев, мужчина пытался перейти дорогу в неположенном месте. При этом «зебра» находилась всего в 10 метрах от него. Увидев нарушителя ПДД, водитель «Хендай Акцента» остановился и вышел. После небольшой словесной перепалки парень набросился на пешехода с кулаками. Он так сильно ударил мужчину, что тот упал на асфальт.

Успокоившись, водитель сел за руль и уехал. А пешеход продолжил переходить дорогу, так и не добравшись до «зебры».
Фото: соцсети (тг Ростов Главный).
1 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.