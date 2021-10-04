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В Ростове мужчина угрожал ножом полицейскому, попросившему предъявить документы

В Ростове мужчина угрожал ножом полицейскому, попросившему предъявить документы
В Ростове мужчина угрожал ножом правоохранителю в ответ на просьбу предъявить документы. Инцидент произошел в районе Центрального рынка. Об этом 6 октября рассказали в СУ СКР по Ростовской области.

ЧП случилось 2 октября. В тот день полицейский патрулировал свой участок. Один из прохожих показался ему похожим на подозреваемого. Он подошел к мужчине и попросил показать документы, чтобы удостовериться. В ответ тот достал складной нож из кармана и начал угрожать правоохранителю.

31-летнего злоумышленника задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Угроза применения насилия в отношении представителя власти». Ему грозит до пяти лет тюрьмы.
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