В Ростове мужчина угрожал ножом полицейскому, попросившему предъявить документы

В Ростове мужчина угрожал ножом правоохранителю в ответ на просьбу предъявить документы. Инцидент произошел в районе Центрального рынка. Об этом 6 октября рассказали в СУ СКР по Ростовской области.ЧП случилось 2 октября. В тот день полицейский патрулировал свой участок. Один из прохожих показался ему похожим на подозреваемого. Он подошел к мужчине и попросил показать документы, чтобы удостовериться. В ответ тот достал складной нож из кармана и начал угрожать правоохранителю.31-летнего злоумышленника задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Угроза применения насилия в отношении представителя власти». Ему грозит до пяти лет тюрьмы.