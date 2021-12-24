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В Ростове-на-Дону дерево упало между двух автомобилей

В Ростове-на-Дону дерево упало между двух автомобилей

В Ростове рухнувшее под тяжестью налипшего снега дерево легло между двух припаркованных автомобилей. Инцидент произошел днем 27 декабря во дворе одного из жилых домов на улице Юфимцева. Ростовчане поделились фотографиями в соцсетях.

Когда дерево падало, людей рядом не было, поэтому о пострадавших не сообщается. Обошлось и без ущерба для автовладельцев, которые, можно сказать, вытащили по лотерейному билету. Дерево легло буквально в нескольких сантиметрах от каждой из машин и ни одну не зацепило.

Напомним, что 26 декабря Ростов накрыло сильнейшим снегопадом. Непогода парализовала движение на многих улицах города, а также привела к падению хлипких деревьев и ненадежных конструкций.
Фото: соцсети
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