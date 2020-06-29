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В Ростове мужчина с гранатой ограбил отделение «Сбербанка»

В Ростове мужчина с гранатой ограбил отделение «Сбербанка»
В Ростове-на-Дону неизвестный ограбил отделение «Сберабанка». Случай произошёл 1 июля около 11 часов на Северном.

В здание по адресу Космонавтов, 19 зашёл неизвестный. Он подошёл к одному из работников и достал гранату. Угрожая взорвать банк, он потребовал отдать ему деньги. Сотрудник финансовой организации, испугавшись, опустошил кассу и передал средства налётчику.

Забрав добычу, грабитель сбежал. О произошедшем сообщили в полицию.
- В данный момент устанавливает личность подозреваемого, он объявлен в розыск, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В Ростове ввели план «Квадрат» для задержания мужчины. Похищенная сумма неизвестна. В пресс-службе «Сбербанка» добавили, что сотрудники оказывают полиции помощь в установлении личности подозреваемого.

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