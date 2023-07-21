В Ростове мужчина хотел застрелить бывшую жену и пытался покончить с собой
В Ростове мужчина выстрелил в бывшую супругу и попытался покончить с собой. Происшествие случилось 21 июля в Пролетарском районе города.
По словам очевидцев, ростовчанин зашел в один из салонов красоты на улице Подвойского в ЖК «Красный Аксай». Там работала его бывшая жена. В какой-то момент экс-супруги поссорились. Через некоторое время словесной перепалки мужчина достал пистолет и выстрелил в возлюбленную. Затем ранил из пистолета себя.
Сотрудники салона вызвали полицию и бригаду скорой помощи.
В ГУ МВД по Ростовской области уточнили, что медикам удалось спасти пострадавших. С пулевыми ранениями их доставили в больницу.