В Ростове мужчина хотел застрелить бывшую жену и пытался покончить с собой

Фото: Rostov.ru.

В Ростове мужчина выстрелил в бывшую супругу и попытался покончить с собой. Происшествие случилось 21 июля в Пролетарском районе города.По словам очевидцев, ростовчанин зашел в один из салонов красоты на улице Подвойского в ЖК «Красный Аксай». Там работала его бывшая жена. В какой-то момент экс-супруги поссорились. Через некоторое время словесной перепалки мужчина достал пистолет и выстрелил в возлюбленную. Затем ранил из пистолета себя.Сотрудники салона вызвали полицию и бригаду скорой помощи.В ГУ МВД по Ростовской области уточнили, что медикам удалось спасти пострадавших. С пулевыми ранениями их доставили в больницу.